В Италии масштабный оползень нарушил движение машин и поездов

В Италии пытаются восстановить транспортное сообщение после масштабного оползня в регионе Молизе. Он перекрыл железнодорожное и..
Дата загрузки: 2026-04-12
В Италии пытаются восстановить транспортное сообщение после масштабного оползня в регионе Молизе. Он перекрыл железнодорожное и автомагистральное движение вдоль восточного коридора страны.
Сход грунта вызвали многодневные проливные дожди. Оползень протянулся примерно на два километра до Адриатического моря. Около 50 местных жителей были вынуждены эвакуироваться.
Власти закрыли участок автомагистрали A14, а также железнодорожную линию вдоль моря.
Министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини посетил район. Как ожидается, власти выделят средства на восстановление.
По данным правительства, рассматривают меры по частичному возобновлению движения, включая ограниченный доступ к автомагистралям и ограниченное железнодорожное сообщение.
Официальные лица заявили, что железнодорожная линия может быть открыта в течение ближайших нескольких дней. А вот восстановление обрушившегося моста на национальной трассе может занять до семи месяцев. Это может пагубно сказаться на летнем туристическом сезоне.
