Движение судов через Ормузский пролив пока не восстановилось. Трамп заявил, что Иран «плохо справляется» с обеспечением беспрепятственного провоза нефти.

Согласно данным отслеживания судов MarineTraffic, в пятницу движение через пролив было минимальным, несмотря на прекращение огня между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой.

Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении обещаний. Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети поздно вечером в четверг, что Иран «очень плохо справляется» с обеспечением прохода нефти через пролив. Он добавил: «Это не то соглашение, которое у нас есть!»

Стороны договорились о двухнедельном прекращении огня. Однако Иран недоволен тем, что Израиль продолжает наносить авиаудары по группировке «Хезболла» в Ливане. И американская, и израильская стороны говорят, что на Ливан сделка о прекращении огня не распространялась. Однако Тегеран утверждает, что это нарушает перемирие.

Пока нет никаких признаков того, что Иран окончательно снял полную блокаду пролива. Его перекрытие привело к самым серьёзным в истории сбоям в мировых поставках энергоносителей.

А государственные иранские СМИ зачитали заявление верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Согласно нему, Иран переводит управление Ормузским проливом на новый этап и ни в коем случае откажется от своих прав.

Отметим, что Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как унаследовал власть от своего отца – аятоллы Али Хаменеи, погибшего в первый день войны.

