«Артемида II» Установила Рекорд Удаления От Земли

Астронавты миссии «Артемида II» достигли самой удалённой точки от Земли в истории пилотируемых полётов. Рекорд установили..

Астронавты миссии «Артемида II» достигли самой удалённой точки от Земли в истории пилотируемых полётов. Рекорд установили 6 апреля во время облёта Луны.

Экипаж корабля «Орион» – Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен – удалился от планеты более чем на 406 тысяч километров. Это примерно на 7000 километров дальше предыдущего рекорда миссии «Аполлон-13», установленного в 1970 году.

[представительница НАСА]:

«15 апреля 1970 года во время миссии «Аполлон-13» три астронавта установили рекорд самого дальнего полёта человека от нашей планеты. Тогда, более 55 лет назад, Ловелл, Суайгерт и Хейз удалились более чем на 400 171 километр от Земли. Сегодня, от имени всего человечества, вы выходите за пределы этого рубежа».

Полёт прошёл по траектории в зоне гравитационного влияния Луны. Корабль обогнул её обратную сторону на высоте более шести тысяч километров над поверхностью спутника.

[Джереми Хансен, астронавт]:

«Мы продолжаем путь, отдавая дань выдающимся достижениям наших предшественников в освоении космоса».

После установления рекорда на связь с астронавтами вышел президент США Дональд Трамп. Он поздравил экипаж и отметил значение миссии для страны и мира.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку гордиться. Это нечто особенное: впервые более чем за полвека облететь Луну и побить абсолютный рекорд расстояния от Земли».

В ходе разговора астронавты рассказали о полёте и наблюдениях во время прохождения обратной стороны Луны, когда связь с Землёй временно прерывалась примерно на 40 минут.

[Рид Уайзман, командир миссии]:

«Мы увидели то, что ни один человек раньше не видел, даже во времена «Аполлона», и это было поразительно».

Миссия рассчитана почти на 10 дней. После исторического облёта Луны экипаж космического корабля «Орион» направился обратно к Земле.

Это первое пилотируемое испытание в рамках программы «Артемида». Её цель – возвращение людей на поверхность Луны.

