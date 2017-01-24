Оркестр в трущобах спасает детей от преступности

Все эти инструменты либо взяли в долг, либо получили в дар. Молодёжный оркестр организован в одном из самых криминогенных районов кенийской столицы – трущобах Корогочо.

Молодые люди решили бросить вызов миру преступных группировок при помощи искусства. Теперь они несут местным жителям силу классической музыки.

Программа появилась в 2008 году. Сегодня музыке ежедневно обучается около 200 студентов.

[Саймон Мунгай, тромбонист]:

«Когда я играю на своём инструменте, чувствую себя очень хорошо. Во-первых, это моя страсть, во-вторых, мне нравится это делать, я словно попадаю в другой мир».

16-летний Саймон каждый день репетирует перед окном с видом на Дандору — крупнейшую свалку Восточной Африки. Его мать собирает там пластиковые и бумажные отходы. За счёт этого семья живёт и оплачивает обучение в школе.

[Саймон Мунгай, тромбонист]:

«Под давлением я мог присоединиться к городской банде, играть в азартные игры. Тогда я бы не смог давать что-то обществу. Оркестр помог мне избежать участия в преступной деятельности. Я горд тем, что благодаря ему могу служить обществу».

Оркестр называется Ghetto Classic. Он уже завоевал немалую популярность. Ему выпала честь играть для Папы римского Франциска, когда он посещал Кению. Также молодые люди выступали перед кенийским президентом.

Основатель оркестра – Элизабет Нджороге. Говорит: эта инициатива дарит детям новую жизнь.

[Элизабет Нджороге, основатель оркестра]:

«Эти дети так гордятся, что выступали для Папы, для президента, что жили целую неделю вместе с ним в одном здании. Но для меня самое важное – это то, как классическая музыка изменила жизнь этих детей — детей, у которых не было надежды, не было дома, еды, они не ходили в школу. Но теперь некоторые из них учатся в университете, они полноценные члены общества».

Репетиции продолжаются, и глаза этих молодых музыкантов горят надеждой на лучшую жизнь.