Швед первым в мире выполнил двойной бэкфлип на снегоходе

[Даниэль Бодин, гонщик]:

«Я до сих пор не осознал, что сделал это. Я первым в мире выполнил двойное сальто на снегоходе, который весит более 200 килограммов».

Шведский гонщик Даниэль Бодин вошёл в историю экстремальных видов спорта как первый человек, выполнивший сложнейший трюк на снегоходе. Он успешно совершил двойной бэкфлип – сальто назад. К этой цели спортсмен шёл несколько лет.

Свой трюк Бодин выполнил недалеко от шведского города Малунг.

Победу у него могут вырвать два американских соперника Колтен Мур и Хет Фрисби. Они также давно стремились к рекорду. Американцы попытаются выполнить двойной бэкфлип на зимних Всемирных экстремальных играх в Колорадо.

Такой же трюк пытался совершить в 2009 году другой американский гонщик на снегоходах Леви Лавалли. Однако потерпел неудачу.

Между тем, шведский спортсмен не уверен, что когда-нибудь повторит экстремальное сальто.

[Даниэль Бодин, гонщик]:

«Я пообещал себе и своей девушке, что никогда не сделаю это снова. Но кто знает».

Это не первый рекорд Бодина в экстремальных видах спорта. В 2008-м он совершил самый длинный бэкфлип на снегоходе – 44 метра 80 сантиметров.

Гонщик также выиграл три золотые медали на Всемирных экстремальных играх. Он надеется достичь новой победы и на предстоящих соревнованиях в США.