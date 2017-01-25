Швед первым в мире выполнил двойной бэкфлип на снегоходе

[Даниэль Бодин, гонщик]:
«Я до сих пор не осознал, что сделал это. Я первым в мире выполнил двойное сальто на снегоходе, который весит более 200 килограммов».
Свой трюк Бодин выполнил недалеко от шведского города Малунг.
Победу у него могут вырвать два американских соперника Колтен Мур и Хет Фрисби. Они также давно стремились к рекорду. Американцы попытаются выполнить двойной бэкфлип на зимних Всемирных экстремальных играх в Колорадо.
Такой же трюк пытался совершить в 2009 году другой американский гонщик на снегоходах Леви Лавалли. Однако потерпел неудачу.
Между тем, шведский спортсмен не уверен, что когда-нибудь повторит экстремальное сальто.
[Даниэль Бодин, гонщик]:
«Я пообещал себе и своей девушке, что никогда не сделаю это снова. Но кто знает».
Это не первый рекорд Бодина в экстремальных видах спорта. В 2008-м он совершил самый длинный бэкфлип на снегоходе – 44 метра 80 сантиметров.
Гонщик также выиграл три золотые медали на Всемирных экстремальных играх. Он надеется достичь новой победы и на предстоящих соревнованиях в США.