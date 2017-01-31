Маски и звон колокольчиков украсили фестиваль в Болгарии

Звон колокольчиков и маскарадные костюмы. В болгарском городе Перник в разгаре — фольклорный фестиваль «Сурва». В этом году здесь собрались шесть тысяч участников со всех уголков Болгарии, а также из других балканских стран.

[участник фестиваля]:

«Нам нравится этот маскарад, и мы приезжаем сюда уже много лет. Верблюд устал из-за долгого пути, но мы позаботимся о нём, и всё будет в полном порядке. Традиция должна жить».

Древний болгарский обычай – совершать новогодний обряд под названием «Сурваки», оживает в Пернике каждый январь. Всевозможные костюмы, причудливые маски и магические танцы призваны отогнать злых духов и защитить будущий урожай.

К карнавалу начинают готовиться за год. Ну а кто-то бережёт для такого случая костюмы и маски, переданные по наследству.

[Стоян Павлов, участник фестиваля]:

«Я наряжаюсь каждый год в это время. Беру колокольчики и другие различные атрибуты, которые достались мне от отца и деда».

Первый официальный фестиваль «Сурва» прошёл в 1966 году. В 85-м он получил статус международного события. Спустя 10 лет Перник вошёл в Ассоциацию европейских карнавальных городов. А два года назад обряд «Сурваки» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

[жительница Софии]:

«Это интересное событие, можно почувствовать дух настоящих болгар. Очень мало сохранилось древних традиций в больших городах, и так приятно видеть это здесь».

По обычаю, обряд «Сурваки» проводят молодые мужчины – и холостые, и женатые. В древние времена они совершали ритуальный обход домов и желали их жителям здоровья, благоденствия и плодородия.

Во время фестиваля в Пернике проходят не только маскарадные шествия, но и разыгрываются многочисленные театрализованные представления.