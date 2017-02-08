Пандам-близнецам в венском зоопарке исполнилось полгода

У детёнышей панды в венском зоопарке Шёнбрунн – праздник. Близнецам исполнилось шесть месяцев. Судьба этих малышей необычна тем, что мама Ян Ян приняла их обоих. Как правило, родительницы оставляют только одного детёныша – самого сильного. Но в этом случае оба оказались крепкими, и Ян Ян не смогла определиться.

Теперь брат и сестра растут вместе. Играют и учатся лазить по деревьям. Сотрудники зоопарка сообщают, что когти у панд достаточно острые и могут удержать малышей на стволе дерева. Ну а если кто-то и упадёт, то от удара спасаёт толстый слой сена.

Панду-сестру зовут Фу Фэн, что означает «удачливый феникс». Кличка братика – Фу Бань — «счастливый компаньон». Имена малышам дали в ноябре – на сотый день после рождения. Такая традиция возникла из-за того, что детёныши панд часто умирают в младенчестве.

Фу Фэн и Фу Бань пока живут в закрытом помещении. Весной их будут выпускать в открытый вольер – конечно, в сопровождении заботливой родительницы. Ян Ян стала мамой уже в четвёртый раз.

Зоопарк Шёнбрунн – старейший в мире. Он открылся в середине XVIII века. Этот зоопарк – один из немногих, которые содержат больших панд.

Эти животные обитают в горных регионах центрального Китая. Большие панды считаются уязвимым видом. В дикой природе их осталось около 1600. В неволе насчитывается примерно 300 особей.

В зоопарке Шёнбрунн 10 лет назад родилась первая в Европе большая панда, появившаяся на свет без искусственного осеменения.