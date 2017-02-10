Дворец Романовых: экспозиция расскажет, как жили монархи

[Любовь Ермакова, экскурсовод]:

«Мы привыкли смотреть на них как на правителей. Наша выставка позволяет увидеть их ближе как личностей, как людей».

Эти вещи хранят личные истории членов императорской семьи. В музей Царицыно в Москве привезли убранство из Александровского дворца Царского села. Основной резиденцией Николая II он стал в год рождения цесаревича Алексея. Романовы переехали сюда из Петербурга, чтобы скрыть от посторонних глаз неизлечимую болезнь наследника.

Пятерых детей воспитывали в простоте и скромности. Каждый день юные княжны просыпались в 8 утра и принимали холодную ванну. Родители боялись, что богатство испортит их характер.

Этот неброский наряд принадлежал Ольге, старшей дочери Николая II. В нём 15-летняя княжна позировала для парадной фотографии.

[Любовь Ермакова, экскурсовод]:

«Скромно это очень выглядит. Но в русском духе. В кокошнике, потому что венец составляет полный комплект облачения русской женщины. Пояс, который напоминает, что распоясавшись нигде нельзя появляться, нигде».

На любительских фото – уникальные кадры частной жизни монархов, сделанные вот на эту фотокамеру. Их автор – Пьер Жильяр – преподаватель французского языка, служивший семье Романовых 13 лет.

Фотографировать себя ему позволяла даже императрица.

После отречения Николая II от престола царская семья жила во дворце под домашним арестом. Меню их обедов публиковали в газетах. На прогулках сопровождал караул. За решёткой сада часто толпились люди, освистывавшие семью бывшего царя.

Между тем, дети вместе с Николаем II любили помогать расчищать дорожки парка от снега, обрубать сухие ветки.

[посетительница]:

«Я первый раз в Москве. Решили поехать в музей Царицыно. Очень понравилось. Интересно, как раньше жили». [посетительница]:

«Тут видится не пласт политический, а пласт человеческий. Когда ты побываешь в интерьерах человеческого жилья, ты понимаешь, как люди жили. Что это не те душители, губители, как нам их представляли, которые не знали, как и чем жили люди, а только пользовались. Тут видишь, что это были люди, которые стремились к своему народу и знали о нём».

Обширная коллекция выставлена в Москве на время реставрации Александровского дворца в Царском селе. Выставка открыта до января 2018 года.