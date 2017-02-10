Велосипедист съехал с горы в пустыне с рекордной скоростью

Очередной рекорд на горном велосипеде установил австриец Маркус Штокл. В этот раз он покорил склон горы в чилийской пустыне Атакама, покрытый гравием. Велосипедист смог развить скорость более 167 километров в час.

[Маркус Штокл, велосипедист]:

«Достичь такой скорости очень трудно. Развить скорость 100-120 километров довольно легко, но потом прибавлять каждый километр в час, скажем до 160-ти, получается только с огромным усилием».

После нескольких испытательных заездов спортсмен вновь поднял свой велосипед на вершину. Склон горы 1200 метров в длину. И вот надет специальный костюм, уменьшающий сопротивление воздуха, и такой же аэродинамический шлем. Старт и отсчёт пошёл. Скорости 167,6 километра в час австриец достиг уже на одиннадцатой секунде заезда.

Преодолев трассу, Штокл буквально падает на землю.

[Маркус Штокл, велосипедист]:

«Это было очень весело, и теперь я хочу только одного – увидеть свою семью».

В 2007 году Маркус Штокл установил рекорд скорости на горном велосипеде во время спуска по снежному склону. Он съехал с горы в Андах со скоростью 210 километров в час.

Свой первый рекорд австриец установил в 1999 году на французском курорте Лез-Арк в Альпах. Тогда он спустился на велосипеде с горы со скоростью 187 километров в час.

В последние годы Штокл уделяет внимание горным склонам, покрытым гравием.