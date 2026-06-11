Сириец возрождает в стране лягушачьи фермы

В сельской местности провинции Хама заработала ферма по разведению лягушек. Её владелец Хасан Дулейми рассчитывает восстановить..
Дата загрузки: 2026-06-12
В сельской местности провинции Хама заработала ферма по разведению лягушек. Её владелец Хасан Дулейми рассчитывает восстановить отрасль, которая практически исчезла во время гражданской войны в Сирии, когда жители его района были вынуждены покинуть свои дома.
Свой проект Дулейми начал полтора года назад на участке площадью около двух тысяч квадратных метров. Сейчас на ферме разводят тысячи лягушек, а производство уже позволяет обеспечивать местный рынок.
[Хасан Дулейми, владелец фермы]:
«Идея разведения лягушек пришла ко мне из Турции благодаря опыту и работе там в течение нескольких сезонов с 2014 по 19 год. После освобождения нашего района я вернулся и заметил очень много лягушек. И тогда появилась мысль начать проект по их разведению».
По словам фермера, интерес к продукции проявляют зарубежные компании. Лягушек используют не только в пищевой промышленности, но и для научных исследований.
[Хасан Дулейми, владелец фермы]:
«После запуска проекта с нами связались несколько компаний из Ливана и Турции, которые хотят импортировать лягушек. Лягушки используются в ресторанах и научных лабораториях, а не только в качестве пищи».
В региональном управлении охраны природных ресурсов считают, что такие хозяйства могут приносить не только доход, но и экологическую пользу.
Между тем, мировой рынок разведения лягушек продолжает расти. Это объясняют спросом на лягушачье мясо в странах Азии и Европы, а также использованием амфибий в научных исследованиях.
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