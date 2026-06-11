Выставка, посвящённая вымиранию видов на Земле, дебютирует в США

Совершить путешествие длиной в 500 миллионов лет предлагают в музее Брюса в Гринуиче в США. Здесь..

Совершить путешествие длиной в 500 миллионов лет предлагают в музее Брюса в Гринуиче в США. Здесь проходит выставка под названием «Шесть вымираний».

Экспозиция посвящена пяти крупнейшим массовым вымираниям на Земле и поднимает вопрос: не станет ли деятельность человека причиной шестого.

На выставке представлены ископаемые окаменелости и модели скелетов крупных ящеров. В числе главных экспонатов – реплика останков тираннозавра Скотти. Его скелет – один из самых больших и полных скелетов тираннозавров, когда-либо найденных учёными. Кости Скотти обнаружили в Канаде. По ним можно рассказать историю его жизни.

[Даниэль Ксепка, куратор выставки]:

«У Скотти есть сломанные и сросшиеся рёбра. У него была протозойная инфекция челюсти. Возможно, его укусил другой тираннозавр, может быть, из-за территориального конфликта. Ящер подхватил эту инфекцию, и доказательства этого видны на челюстной кости». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Рядом со Скотти расположилась модель торозавра.

[Даниэль Ксепка, куратор выставки]:

«Это торозавр – рогатый динозавр, родственник трицератопса. Много лет шли споры о том, отдельный ли вид – торозавр или это просто более старая особь трицератопса. И этот экземпляр разрешил давний спор. Можно увидеть, что у него есть небольшие эпи-окостенения вдоль воротника. Они срастались с воротником по мере взросления ящера. Поскольку здесь они ещё не срослись, можно сказать, что эта рептилия – подросток».

На выставке также представлены древние морские хищники, родственники гигантских многоножек, саблезубые млекопитающие, похожие на рептилий, шерстистые мамонты и тасманийский волк.

Выставка посвящена не только исчезновению видов, но также их выживанию и роли, которую они играли в экосистемах. Заключительный раздел рассказывает о древних катастрофах, таких как столкновения с астероидами и извержения вулканов.

Выставка продлится до 6 сентября.

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