Сирийский беженец стал звездой, обучая датскому языку

Когда Халед Ксибе бежал из родного сирийского города Хомс в Данию, его главной целью было продолжить образование в сфере инженерии. Но осваивая датский язык в Университете второго по величине города Орхуса, он понял: говорящих на арабском нужно учить языку немного по-другому.

Тогда 22-летний студент и решил создать свой канал на YouTube и загружать туда видеоуроки по датскому.

[Халед Ксибе, сирийский беженец]:«Когда новый человек приезжает в Данию, он хочет выучить датский язык. Но датский язык преподают на датском. А когда кто-то новый приезжает в Данию, он не может говорить на датском, также многие не знают английского».

Свои онлайн-курсы Халед открыл в 2015. Теперь у него уже почти полтора миллиона просмотров.

Он уже загрузил 80 уроков на арабском, в которых затронул самые разные темы: от глаголов и деепричастий до покупки билетов на поезд в терминалах самообслуживания. Иногда приглашает на запись носителей языка. Его цель – каждую неделю делать новый ролик.

Он также учит фразам, которые пригодятся при визите, например, в банк или к врачу.

В сентябре прошлого года Халеда наградили премией за его работу по обучению беженцев и мигрантов посредством социальных сетей.

[Халед Ксибе, сирийский беженец]:

«Когда у меня появилась эта идея, я подумал, что видео должно кого-то заинтересовать. Но, если честно, я был удивлён такому огромному числу просмотров».

После начала восстаний в Сирии в 2011 году, которые переросли в гражданскую войну, из страны бежало около пяти миллионов человек. В позапрошлом году Дания приняла около 20 тысяч искателей убежища.

40-летний Абдулла до войны работал адвокатом в Дамаске. Сегодня живёт в Дании. Говорит, что уроки Халеда дали ему не только новые знания, но ещё и поддержку.

[Абдулла Альсмаил, сирийский беженец]:

«Во-первых, он проводил обучение с использованием очень простых материалов. Это тронуло меня, я увидел, что он такой же, как я, как один из нас. Он пытается что-то делать, хотя средств для этого немного».

Тем временем, Халед говорит, что Дания – очень дружелюбное место, но прилагать усилия всё равно приходится.

[Халед Ксибе, сирийский беженец]:

«Это новая страна с новой культурой и новым языком. Язык – это самая большая трудность».

Он также добавляет, что любой барьер, даже языковой, просто ждёт того, чтобы его преодолели.