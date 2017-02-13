Туши 300 дельфинов могут взорваться на новозеландском берегу

Печальная картина на одном из пляжей Новой Зеландии. Здесь около 300 мёртвых гринд – чёрных дельфинов. Это те, кого не смогли спасти волонтёры после того, как сотни этих морских млекопитающих выбросились на берег в конце прошлой недели. При этом 400 животных удалось вернуть обратно в океан.

[Саймон Уоллс, сотрудник Отдела охраны природных ресурсов]:

«Зрелище ужасающее. Ряд гринд, уходящий в даль, и все мертвы. Там целые семьи, взрослые, маленькие».

Теперь перед властями стоит непростая задача: предотвратить взрыв этих туш. Для этого в них собираются проделать дыры.

[Аманда Харви, сотрудница Отдела охраны природных ресурсов]:

«Когда туша гринды нагревается, в ней накапливается давление, и она в итоге взрывается. В последнюю пару дней солнце жарит, и многие из этих гринд так раздулись, что уже и на гринд-то не похожи».

Эта последняя череда массовых самоубийств гринд произошла на двух новозеландских пляжах. Подобное явление здесь не редкость, однако в таких масштабах его никогда раньше не было – за несколько дней выбросилось сразу 700 животных.

На помощь устремились сотни добровольцев. На подъездах к пляжам из-за этого даже образовались пробки.

Выдворить дельфина обратно в океан обычно помогает прилив. А в ожидании него люди укрывают животных мокрыми тряпками, чтобы защитить от перегрева.

Но всегда велик риск того, что спасённые гринды вернутся и снова выбросятся на берег.

В минувшую субботу, чтобы предотвратить подобное, около сотни волонтёров сформировали в воде живую цепь. Перед этим им удалось вернуть в воду около 200 гринд.

[волонтёр]:

«Такая радость, что они в воде, плывут и похоже собираются выбраться отсюда, мы обязательно проследим, чтобы они не вернулись».

И, похоже, спасательная операция удалась. На следующий день эта стая чёрных дельфинов была видна уже в 6 километрах от берега.

Точная причина, по которой гринды выбрасываются на берег, до сих пор остаётся для учёных загадкой.