General Motors продаёт своё европейское подразделение

Французская автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroën («ПСА Пежо Ситроен») покупает европейское подразделение General Motors. В него входят Opel и Vauxhall («Воксхолл»), стоимость активов которых оценивают в 1,3 и 0,9 миллиарда евро соответственно. Таким образом, общая сумма сделки составит 2 миллиарда 200 миллионов евро.

После поглощения PSA станет вторым по крупности автопроизводителем в Европе, составив конкуренцию лидеру рынка – Volkswagen.

Peugeot Citroën обещает сделать Opel и британский Vauxhall снова прибыльными. Уже к 2026 году эффект от сделки должен составить 1,7 миллиарда евро.

[Карлос Таварес, глава PSA]:

«Мы хотим создать европейского автомобильного чемпиона благодаря объединению французской и немецкой компаний. Мы привержены этим двум знаковым брендам с их немецким и британским наследием. Мы доверяем таланту сотрудников и менеджеров Opel-Vauxhall, который поможет увеличить оборот».

Как говорят в PSA, экономии удастся достичь при закупках, производстве и научно-исследовательской деятельности.

Ожидается, что закроют сделку к концу этого года. PSA получит право на бренды Opel и Vauxhall, а также на ряд сборочных заводов и предприятий в Европе, на которых работает около 40 тысяч человек.