Рецессия в Бразилии неожиданно усугубилась в конце 2016

ВВП Бразилии по итогам прошлого года сократился на 3,6%. Об этом говорят данные Бразильского института географии и статистики. В 2015 ВВП страны сократился на 3,8%. Двухлетний спад экономики – самый продолжительный и серьёзный в современной истории этой крупнейшей латиноамериканской страны.

Рецессия неожиданно усугубилась ещё больше в четвёртом квартале прошлого года. Темпы роста экономики замедлились на 0,9%. В третьем квартале спад составил 0,7%.

Объёмы инвестирования в прошлом году сократились на 10,2%. Экономисты говорят: причина этому – хронически высокая процентная ставка.

Центральный банк Бразилии начал урезание своей исходной процентной ставки в октябре прошлого года. На тот момент она была самой высокой за десятилетие и составляла чуть более 14%. Ожидается, что в этом году она снизится до однозначного показателя.

При этом, большинство экономистов сходятся во мнении, что в этом году Бразилия выйдет из рецессии. Однако рост будет очень медленным и не превысит половины процента. Этого будет недостаточно для снижения уровня безработицы. Согласно правительственным прогнозам, темпы роста экономики в 2017 достигнут 1%.

Министр финансов страны Энрике Мейреллеш говорит, что в ближайшее время начнётся восстановление.

[Энрике Мейреллеш, министр финансов Бразилии]:

«Экономика уже вошла в ритм восстановления, и идея в том, чтобы придерживаться этого ритма».

Как ожидается, пересмотренный правительственный прогноз темпов роста обнародуют 22 марта. Он будет составлен с учётом показателей четвёртого квартала прошлого года, которые оказались хуже, чем ожидалось.