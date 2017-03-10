В Египте нашли обломки статуи Рамзеса II

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:

«Мы нашли бюст статуи и нижнюю часть головы. Мы извлекли голову, на ней видны корона, правое ухо и фрагмент правого глаза».

Обломки восьмиметровой статуи из кварцита нашли в пригороде Каира на территории древнего города Гелиополис. Их обнаружили рабочие в ходе ремонта канализационной системы. Учёные полагают, что это скульптура Рамзеса II. Его считают одним из величайших фараонов Древнего Египта.

В настоящее время на месте находки работают немецкие и египетские археологи. Они попытаются извлечь остальные фрагменты статуи. Если это получится, то скульптуру восстановят. После этого её перевезут в Большой Египетский музей и поставят у входа.

Между тем, немецкие учёные отмечают, что в Гелиополисе поклонялись верховному богу солнца. Это означает, что фараоны не могли строить дворцы для себя в этом городе. В настоящее время Гелиополис находится в пригороде Каира в районе Аль-Матария.

[Дитрих Рауэ, руководитель экспедиции из Германии]:

«Здесь строили храмы, ставили статуи и обелиски. Но фараон никогда не жил в Матарии, потому что здесь жил бог солнца».

Рамзес II правил с 1279 по 1213 годы до нашей эры. Ему часто присваивали титул «Победитель». Фараон провёл несколько военных кампаний и расширил территорию Древнего Египта. При нём было построено много храмовых комплексов и создано много произведений искусства.