«Гринпис»: обесцвечивание Большого Барьерного рифа беспрецедентно

Австралийское отделение организации «Гринпис» опубликовало видеокадры Большого Барьерного рифа. На них видно, что множество кораллов стали белыми. Такое явление называют обесцвечиванием.

Морские биологи наблюдают за этой областью рифа уже несколько лет. По их словам, обесцвечивание кораллов за последние два года обрело беспрецедентные масштабы.

Такой процесс вызван потеплением океана. Повышение температуры даже на один градус уже опасно. В таких условиях в полипах погибают водоросли, которые придают кораллам яркую окраску. В итоге в колониях появляются белёсые участки.

Обесцвеченные кораллы перестают расти, их легко разрушают волны. Всё же они могут восстановиться. Но при условии, что температура воды понизится. Однако учёные обеспокоены тем, что глобальное изменение климата нанесёт ещё больший ущерб колониям.

Комитет ЮНЕСКО пока не присвоил Большому Барьерному рифу статус находящегося в опасности. Однако он потребовал от правительства Австралии отчитаться о проведённой работе по сохранению этого объекта Всемирного наследия.

Большой Барьерный риф занимает в Коралловом море территорию почти в 350 тысяч квадратных километров. Это самый большой на планете природный объект, созданный живыми организмами. Его видно даже из космоса.

Коралловые рифы ежегодно привлекают миллионы туристов. Кроме того, колонии защищают побережье от разрушения морскими волнами. Главные враги коралловых рифов – изменение климата, браконьерство и загрязнение окружающей среды.