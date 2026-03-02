В зоопарке Аризоны родилась «Желейная конфетка» – карликовый бегемот

Новая сенсация среди карликовых бегемотов родилась в зоопарке штата Аризона в США. И она с лёгкостью..

Новая сенсация среди карликовых бегемотов родилась в зоопарке штата Аризона в США. И она с лёгкостью может составить конкуренцию знаменитому карликовому бегемотику Му Денг, которая стал вирусной звездой соцсетей в 2024 году.

В зоопарке, аквариуме и сафари-парке Wildlife World появился новый детёныш карликового бегемота по кличке Джеллибин, что переводится как «Желейная конфетка». Имя выбрали путём общественного голосования.

Причём родителей малышки также назвали в честь сладостей. Маму – Леденцом, а папу – Тутси-Роллом. Так в США называют мягкие тянущиеся батончики.

[Даниэль Хиндерлитер, сотрудница зоопарка]:

«Она полностью оправдывает своё имя. Она действительно похожа на маленькую желейную конфетку. И за ней так весело наблюдать».

Сотрудники зоопарка говорят, что перед вольером, где обитает новая звезда, всё время собирается большая толпа посетителей. Новый питомец также обретает популярность в соцсетях. Но сама «Желейная конфетка» вряд ли догадывается о своей славе. Кроме того, у неё есть заботы поважнее.

[Даниэль Хиндерлитер, сотрудница зоопарка]:

«Сейчас она маленькая тень мамы, и это так мило, потому что она совсем малышка, она всё исследует, и всё для неё ново, поэтому она очень любопытна и как бы следует за мамой, учась быть карликовым бегемотом».

В зоопарке Wildlife World Zoo действует программа разведения. Учёные надеются помочь в сохранении популяции карликовых бегемотов, находящихся под угрозой исчезновения.

[Даниэль Хиндерлитер, сотрудница зоопарка]:

«Это очень важно, потому что действительно важно иметь генетическое разнообразие в профессиональном сообществе, повышать осведомлённость об их диких собратьях. Многие люди до недавнего времени не слышали о карликовом бегемоте, который находится под угрозой исчезновения».

Карликовые бегемоты значительно меньше обычных речных, вес которых может превышать три с половиной тонны. Карликовые бегемоты обычно весят до 180 килограммов.

