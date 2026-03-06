Большие скопления морских свиней у Шетландских островов озадачили учёных

У Шетландских островов в Великобритании заметили большие скопления морских свиней. Такое зрелище довольно редкое. Обычно эти..
У Шетландских островов в Великобритании заметили большие скопления морских свиней. Такое зрелище довольно редкое. Обычно эти млекопитающие держатся группами до шести особей.
Исследователи не могут назвать точное число морских свиней, приплывших к островам. Но местные жители говорят, что видели группы, в которых до 100 животных.
[Рейчел Шуксмит, исследовательница]:
«Нам помогают люди, которые регулярно наблюдают за этими заливами. Это позволяет отслеживать изменения в течение года и ещё большего периода времени. Сбор большего количества данных помогает нам сравнивать показатели разных лет».
Морские свиньи похожи на дельфинов, но относятся к парвотряду зубатых китов. Они обитают в Северной Атлантике и питаются в основном придонными видами рыб.
Учёные говорят, что наблюдать за морскими свиньями сложно, поскольку они передвигаются быстро, а их маршруты непредсказуемы.
[Рейчел Шуксмит, исследовательница]:
«Возникает очень интересный вопрос: что привлекает морских свиней к Шетландским островам в зимние месяцы. Морские свиньи обитают по всему Северному морю, но до сих пор неясно, почему, собираясь в большие группы, они направляются именно к Шетландским островам».
Исследователи выдвигают разные версии. Согласно одной из них, морские свиньи приплывают к побережью архипелага для размножения.
В 2024 году Шетландские острова были признаны важным районом обитания морских млекопитающих.
