14 марта 2017

Британский парламент разрешил начать процедуру «брексита»

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Правительство Великобритании получило окончательное одобрение парламента на запуск процедуры выхода страны из Европейского союза.

Законопроект большинством голосов утвердила верхняя палата. Он даёт премьер-министру Терезе Мэй полномочия начать «брексит» до 31 марта.

Теперь документ будет отправлен на символическое одобрение королеве Великобритании.

Согласно статье 50 Лиссабонского договора, переговоры о выходе продлятся два года.

Пока в парламенте шли обсуждения, на улице собралось около 200 протестующих. Они потребовали гарантий для трёх миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

На плакатах написано «Люди – это не разменная монета». Протестующие говорят, что в законопроект должны быть включены поправки, которые гарантируют права всех европейцев. Эти поправки были предложены палатой лордов. Однако позже палата общин их отклонила.

Эта женщина переехала в Великобританию из Германии ещё в детстве. Теперь у неё двойное гражданство.

[Улла Тиссен, жительница Великобритании]:
«Я очень переживаю по поводу того, каким путём в настоящее время идёт эта страна».

Правительство же пока не намерено принимать поправки в отношении прав граждан ЕС. Оно отмечает, что ему нужна свобода действий для того, чтобы добиться лучших условий выхода из Европейского союза.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошёл в конце июня прошлого года. «Брексит» поддержали более 51% жителей страны.

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