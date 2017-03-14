Нью-Йорк: последние тренды в сфере красоты

[Ив Перл, визажист]:

«Сегодня на пике популярности — многофункциональность: чтобы средство по уходу за кожей, сыворотка и основа под макияж были в одном тюбике, или чтобы крем-основа, тональный крем и контур были в одном месте, чтобы румяна, бронзант и хайлайтер были в одном месте. Всё просто и быстро».

«Гуру» по звёздному макияжу Ив Перл работает на многих телевизионных шоу. Сегодня она открыла свой шоу-рум на Международном форуме парикмахерского искусства и макияжа, который проходит в Нью-Йорке. Перл показывает свои последние косметические продукты, которые отражают новейшие тренды в сфере красоты.

На шоу собралось около 500 компаний, а также более 65 тысяч посетителей. Они пришли получить новые знания в индустрии с мировым оборотом в 300 миллиардов долларов.

Эксперты говорят, что в этом году популярность сохранят смелые цвета волос, а также мужская продукция в сфере красоты.

[Гордон Миллер, эксперт журнала American Salon]:

«Яркие цвета будут в этом году оставаться очень большим трендом. Мужские средства – меньшая категория, но рост в ней огромен, особенно что касается проблемы выпадения волос. И третья категория, которая является не продуктом, а приспособлением, — это электрооборудование, которое становится более продвинутым».

Что касается причёсок, то в этом году популярны волны. В этом уверен звёздный стилист Ник Аррохо.

[Ник Аррохо, стилист]:

«Люди делают волосы волнистыми, но, — чтобы они выглядели естественно. Раньше популярной была абсолютная прямота. Теперь мы попали в мир текстуры, движения и завитков».

Американский рынок красоты оценивают в 50 миллиардов долларов. И по данным Статистического управления США, он постоянно расширяется. Как ожидается, в течение 10 лет в стране станет на 10% больше парикмахеров, стилистов и косметологов.