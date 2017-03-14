Морские слоны помогут изучать три океана

[Клайв Макмахон, морской биолог]:

«Морские слоны – непревзойдённые пловцы. Они пересекают огромные морские территории».

Эти огромные и, казалось бы, неповоротливые морские слоны станут важными помощниками исследователей в изучении так называемого Южного океана. Он состоит из Индийского, Тихого и Атлантического океанов, окружающих Антарктику.

Необычный проект начинается рядом с антарктической станцией Дейвис, принадлежащей Австралии. Учёные выбирают подходящего животного. Это ещё довольно молодой самец. После нескольких попыток на него надевают специальный намордник и усыпляют.

[Эстер Тарсзисз, ветеринар]:

«Самая важная часть операции – быстро поймать его. Это уменьшит стресс».

И вот морской слон спит, операция начинается. На шкуру животного наносят небольшой слой специального клея и устанавливают спутниковый передатчик. Он будет отправлять полученную информацию, когда слоны поплывут к австралийскому острову Тасмания.

[Клайв Макмахон, морской биолог]:

«Они будут нырять, плавать под водой и соберут много информации, а затем вернуться на поверхность. Полученная информация будет передаваться через спутник в реальном времени».

Эти данные смогут бесплатно использовать учёные всего мира.

[Клайв Макмахон, морской биолог]:

«Это большой подвиг для масштабной программы».

Вся операция длилась около 40 минут. Такие же передатчики учёные установили на теле ещё пяти морских слонов. Они отпадут примерно через год, когда у животных начнётся линька.

Морские слоны проплывают огромные расстояния во время миграции. В поисках добычи они способны нырнуть на глубину до 1400 метров.