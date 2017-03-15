Калифорнийский мак бурно цветёт после дождливой зимы

Оранжевые поляны не ускользнули от внимания людей, проезжающих мимо по автостраде. Многие останавливаются и выходят из машин, чтобы погулять среди весеннего великолепия.
Кто-то спешит нарвать букет, кто-то фотографирует, а кто-то решил просто отдохнуть и насладиться прекрасным видом.
Калифорнийский мак по-научному называется эшшольция калифорнийская. Он устойчив к засухе и часто разрастается вдоль дорог. Индейцы Северной Америки использовали цветок в лечении и уходе за кожей, а его семена – при приготовлении пищи. Водный экстракт растения обладает успокаивающим действием.
В 1890 году калифорнийский мак избрали цветком-символом штата Калифорния, а спустя 13 лет официально закрепили за ним этот статус. Изображение калифорнийского мака можно увидеть у всех автодорог при въезде в штат.
Этот цветок также встречается в штатах Орегон, Невада, Вашингтон, Аризона и Нью-Мексико, а также в двух мексиканских штатах — Сонора и Нижняя Калифорния.