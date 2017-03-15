Калифорнийский мак бурно цветёт после дождливой зимы

Ярким ковром из калифорнийского золотистого мака покрылись горные склоны недалеко от озера Элсинор. Такое обилие цветов выросло после одной из самых дождливых зим за всю известную историю штата Калифорния.

Оранжевые поляны не ускользнули от внимания людей, проезжающих мимо по автостраде. Многие останавливаются и выходят из машин, чтобы погулять среди весеннего великолепия.

Кто-то спешит нарвать букет, кто-то фотографирует, а кто-то решил просто отдохнуть и насладиться прекрасным видом.

Калифорнийский мак по-научному называется эшшольция калифорнийская. Он устойчив к засухе и часто разрастается вдоль дорог. Индейцы Северной Америки использовали цветок в лечении и уходе за кожей, а его семена – при приготовлении пищи. Водный экстракт растения обладает успокаивающим действием.

В 1890 году калифорнийский мак избрали цветком-символом штата Калифорния, а спустя 13 лет официально закрепили за ним этот статус. Изображение калифорнийского мака можно увидеть у всех автодорог при въезде в штат.

Этот цветок также встречается в штатах Орегон, Невада, Вашингтон, Аризона и Нью-Мексико, а также в двух мексиканских штатах — Сонора и Нижняя Калифорния.