Жители Парижа — об атаке в аэропорту Орли

В выходные на первых страницах французских газет главной новостью было нападение в аэропорту Париж-Орли. Власти квалифицировали его как теракт.

В субботу неизвестный мужчина, которого позже идентифицировали, приставил к голове женщины-военнослужащей пневматический пистолет и попытался отобрать у неё автомат. Её коллеги застрелили нападавшего.

Выяснилось, что это был 39-летний Зиед Бен Бельгасем, сын тунисских иммигрантов. Во время нападения он сказал, что намерен «умереть за Аллаха». Анализы показали, что в его крови были алкоголь и наркотики.

Предполагается, что Бельгасем намеревался отобрать оружие, чтобы открыть огонь по людям.

Жители Парижа говорят: несмотря ни на что, нужно не бояться и отстаивать свободу общества и мультикультурность.

[житель Парижа]:

«Да, атаки – это страшно, но нельзя же перестать жить. Нужно жить как обычно, быть осторожным, но не жить нельзя». [жительница Парижа]:

«Люди разного вероисповедания, разной этнической принадлежности могут жить вместе. Это разнообразие – наше богатство, и это надо защищать».

Перед тем как попасть в аэропорт, мужчина ранил из пневматического оружия полицейского и угнал автомобиль.

По данным прокуратуры, у Бельгасема были судимости за вооружённое ограбление и наркотики. Придерживаться радикальных взглядов он начал в тюрьме.