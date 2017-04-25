Кубинец пишет портреты детей на домах

Выразительный взгляд, безмятежная улыбка. Подобные портреты кубинских девчонок и мальчишек последние два года появляются на старых домах в пригороде Гаваны. Их автор – молодой художник Майсель Лопес.

Говорит: вдохновение почерпнул в словах национального борца за независимость Хосе Марти, который сказал: «Дети – надежда мира». Недавно Лопес начал работать над серией картин под названием «Исполины».

[Майсель Лопес, художник]:

«Мне кажется, дети играют очень важную роль в развитии любой нации. Хочется показать их крупным планом, чтобы люди ценили их за эту важную роль».

Родителям приятно, когда портреты их детей становятся всеобщим достоянием.

[отец девочки-натурщицы]:

«Я так горжусь тем, что портрет моей дочки стал частью уличной арт-галереи в этом городе, где мы живём, где она родилась».

Художник сначала расписал стены домов и магазинов в районе Плайя. Здесь он родился 31 год назад и живёт по сей день.

[владелица дома с картиной Майселя Лопеса]:

«Эта (картина) великолепна. Она украсила район». [местный житель]:

«Замечательная идея – украсить и немного оживить улицы, которые всеми забыты. Очень красиво, всем нравится».

Теперь Лопес пишет детские портреты в соседнем районе Марианао. Делает это бесплатно. На каждое произведение требуется от четырёх до семи дней. Натурщиков ищет среди детей, живущих поблизости.

Уличное искусство – редкость для Кубы. Любая деятельность здесь жёстко контролируется властями. Но молодой художник добился официального разрешения.

В свободное от уличного творчества время Лопес преподаёт и пишет портреты на заказ.