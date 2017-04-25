Кубинец пишет портреты детей на домах

Говорит: вдохновение почерпнул в словах национального борца за независимость Хосе Марти, который сказал: «Дети – надежда мира». Недавно Лопес начал работать над серией картин под названием «Исполины».
[Майсель Лопес, художник]:
«Мне кажется, дети играют очень важную роль в развитии любой нации. Хочется показать их крупным планом, чтобы люди ценили их за эту важную роль».
Родителям приятно, когда портреты их детей становятся всеобщим достоянием.
[отец девочки-натурщицы]:
«Я так горжусь тем, что портрет моей дочки стал частью уличной арт-галереи в этом городе, где мы живём, где она родилась».
Художник сначала расписал стены домов и магазинов в районе Плайя. Здесь он родился 31 год назад и живёт по сей день.
[владелица дома с картиной Майселя Лопеса]:
«Эта (картина) великолепна. Она украсила район».
[местный житель]:
«Замечательная идея – украсить и немного оживить улицы, которые всеми забыты. Очень красиво, всем нравится».
Теперь Лопес пишет детские портреты в соседнем районе Марианао. Делает это бесплатно. На каждое произведение требуется от четырёх до семи дней. Натурщиков ищет среди детей, живущих поблизости.
Уличное искусство – редкость для Кубы. Любая деятельность здесь жёстко контролируется властями. Но молодой художник добился официального разрешения.
В свободное от уличного творчества время Лопес преподаёт и пишет портреты на заказ.