Парижский Лувр приехал в Гонконг

Некоторые раритеты Лувр покинули впервые. Среди них скульптура французского баснописца Жана де Лафонтена и фрагмент головы лошади возрастом более 2500 лет.
Впервые за пределы Франции выехала и картина фламандского живописца Антониса ван Дейка с изображением святого Себастьяна.
Гонконг вошёл в состав КНР в 1997 году. С тех пор китайские туристы – самая многочисленная группа посетителей в Лувре.
[Паскаль Торрес, представитель Лувра]:
«Нам было важно представить Лувр для большой части китайской публики, которая не поедет во Францию или в Париж. Вот почему мы решили провести эту выставку, показать Лувр тем, кто поедет в Париж, и кто, возможно, никогда туда не поедет».
Для экспозиции отобрали произведения разных периодов истории и из разных секций Лувра. Это и картины, и скульптуры, и керамика, и гобелены. Цель – показать историю развития самого музея.
Один из организаторов выставки говорит, что ещё одна цель – установить с Гонконгом более тесные культурные связи.
[Жульен-Льок Гарен, соорганизатор выставки]:
«В Гонконге живёт много французов, это правда. И в последние годы их всё больше. Нам было важно привезти сюда искусство и культуру, потому что деловые и политические отношения мы уже установили».
История превращения Лувра в музей охватывает 800 лет. Как предполагается, это самый большой художественный музей в мире.
Экспозиция будет открыта до 24 июля этого года.