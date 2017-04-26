Парижский Лувр приехал в Гонконг

В Гонконге выставили более 130 экспонатов из Лувра. Выставка называется «От дворца до музея за 800 лет». Расположилась она в Гонконгском музее наследия.

Некоторые раритеты Лувр покинули впервые. Среди них скульптура французского баснописца Жана де Лафонтена и фрагмент головы лошади возрастом более 2500 лет.

Впервые за пределы Франции выехала и картина фламандского живописца Антониса ван Дейка с изображением святого Себастьяна.

Гонконг вошёл в состав КНР в 1997 году. С тех пор китайские туристы – самая многочисленная группа посетителей в Лувре.

[Паскаль Торрес, представитель Лувра]:

«Нам было важно представить Лувр для большой части китайской публики, которая не поедет во Францию или в Париж. Вот почему мы решили провести эту выставку, показать Лувр тем, кто поедет в Париж, и кто, возможно, никогда туда не поедет».

Для экспозиции отобрали произведения разных периодов истории и из разных секций Лувра. Это и картины, и скульптуры, и керамика, и гобелены. Цель – показать историю развития самого музея.

Один из организаторов выставки говорит, что ещё одна цель – установить с Гонконгом более тесные культурные связи.

[Жульен-Льок Гарен, соорганизатор выставки]:

«В Гонконге живёт много французов, это правда. И в последние годы их всё больше. Нам было важно привезти сюда искусство и культуру, потому что деловые и политические отношения мы уже установили».

История превращения Лувра в музей охватывает 800 лет. Как предполагается, это самый большой художественный музей в мире.

Экспозиция будет открыта до 24 июля этого года.