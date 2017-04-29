В США строят самый быстрый пассажирский самолёт

Этот самолёт будет самым быстрым пассажирским транспортом в мире. Так обещают его создатели. Американская компания Boom Technology создаёт его при поддержке Virgin Galactic.

Он будет летать вдвое быстрее обычных пассажирских авиалайнеров и на 10% быстрее «Конкордов».

Глава компании говорит, что это будет революция в сфере воздушных перевозок.

[Блейк Сколл, глава Boom Technology]:

«Это похоже на тот период, когда мы переходили от винтовых самолётов к реактивным. Сегодня сверхзвуковые самолёты заменяют реактивные».

В настоящее время компания делает уменьшенный прототип. Ожидается, что его начнут испытывать в следующем году, а к 2020 в небо взлетит самолёт в реальном размере.

Его дизайн призван значительно сократить время в пути.

Например, полёт из Дубая в Лондон займёт 4,5 часа, а не 8, как сегодня. А из Дубая в Нью-Йорк можно будет добраться за 7 с половиной часов вместо 14.

[Блейк Сколл, глава Boom Technology]:

«Абсолютно другая форма, другие крылья, они похожи на треугольник, такое крыло называют дельтовидным. Форма фюзеляжа тоже другая. Она очень динамичная. Впереди больше, сзади – меньше. Воздухозаборник двигателя тоже абсолютно другой. Сами двигатели такие же, но перед ними есть своего рода накладка для сверхзвуковых полётов. Она принимает воздух, который движется со сверхзвуковой скоростью, сжимает его и отправляет в двигатель наиболее эффективным способом».

Самолёт строят из углепластика. Двигатели будут самыми современными, что позволит летать быстрее и выше. Ожидается, что одно судно будет вмещать 55 пассажиров и летать на высоте более 18 километров.

[Блейк Сколл, глава Boom Technology]:

«Мы будем летать над более медленными самолётами. То есть появятся новые высокоскоростные маршруты. При взлёте и посадке скорость будет не сильно отличаться от других самолётов, поэтому влиться в общий трафик будет просто».

В компании говорят: билет на такой самолёт будет стоить не дороже билетов бизнес-класса на обычных авиарейсах. Первые полёты сверхзвуковые самолёты должны начать уже в 2023 году.