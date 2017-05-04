Межгалактический бар открылся в США

[Джей Си Рейфенберг, создатель бара]:

«Я хотел создать место, где косплееры будут собираться, и где все себя будут чувствовать героями игры».

В Лос-Анджелесе открылся бар для любителей косплея -костюмированных игр. Сюда приходят поклонники «Звёздных войн», «Стартрека» и других популярных фантастических фильмов.

Здесь множество принцесс Лей отдыхают вместе с Дартами Вейдерами и капитанами Стартрека. Бар открылся всего месяц назад, но попасть сюда уже невозможно. Вход — по билетам, и они раскуплены на месяц вперёд.

[Джейми Коста, косплеер]:

«Такое ощущение, что попадаешь в далёкую галактику. Это у них получилось отлично: они создали атмосферу, в которой чувствуешь себя очень далеко». [Купер Барнс и Брюс Векслер, косплееры]:

«Никогда не думал, что возможна такая детализация. Я бы сказал, что если вы хотите попасть в фильм «Звёздные войны», то это ваша возможность. Да, приходите, не упустите шанс».

Особых условий для посетителей нет. Каждый надевает то, что ему нравится. Но есть определённый фейс-контроль.

[Джей Си Рейфенберг, создатель бара]:

«В бар не допускаются синтетические формы жизни: клоны, андроиды и подобные. Но иногда мы делаем исключения, ну или ломается наш сканер».

Бар напоминает подобное заведение из «Звёздных войн» на планете Татуин. Впрочем, его создатели настаивают: обеспечили лишь декорации. Содержание создают сами посетители.