Межгалактический бар открылся в США

[Джей Си Рейфенберг, создатель бара]:
«Я хотел создать место, где косплееры будут собираться, и где все себя будут чувствовать героями игры».
Здесь множество принцесс Лей отдыхают вместе с Дартами Вейдерами и капитанами Стартрека. Бар открылся всего месяц назад, но попасть сюда уже невозможно. Вход — по билетам, и они раскуплены на месяц вперёд.
[Джейми Коста, косплеер]:
«Такое ощущение, что попадаешь в далёкую галактику. Это у них получилось отлично: они создали атмосферу, в которой чувствуешь себя очень далеко».
[Купер Барнс и Брюс Векслер, косплееры]:
«Никогда не думал, что возможна такая детализация. Я бы сказал, что если вы хотите попасть в фильм «Звёздные войны», то это ваша возможность. Да, приходите, не упустите шанс».
Особых условий для посетителей нет. Каждый надевает то, что ему нравится. Но есть определённый фейс-контроль.
[Джей Си Рейфенберг, создатель бара]:
«В бар не допускаются синтетические формы жизни: клоны, андроиды и подобные. Но иногда мы делаем исключения, ну или ломается наш сканер».
Бар напоминает подобное заведение из «Звёздных войн» на планете Татуин. Впрочем, его создатели настаивают: обеспечили лишь декорации. Содержание создают сами посетители.