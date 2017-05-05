В Ливане бывшие противники вместе восстанавливают город

Главная торговая улица ливанского Триполи вновь ожила. Звучит музыка, работают магазины, открылись кафе. Однако ещё несколько месяцев назад здесь всё было разрушено.

Улица Баб аль-Дахаб пострадала в ходе конфликта между двумя враждующими районами города. Один населяют алавиты, другой – сунниты. Ожесточённые столкновения между ними прекратились в 2014 году.

Теперь же активисты запустили несколько проектов по восстановлению города.

[Халед Мерхеб, сотрудник НПО «Март»]:

«Нам нужно обновить все забытые места, которые раньше были жизненно важны для ливанского народа. Надо вернуть их к жизни. Мы начали это делать в Триполи и надеемся, что нашу инициативу подхватят во всём Ливане».

К восстановлению улицы привлекли 80 бывших боевиков – и суннитов, и алавитов. Они работали под руководством опытных мастеров и архитекторов. Отстроили более сотни магазинов.

[Ахмад Джаллул, строитель]:

«Нам всем от этого лучше, потому что мы не бездельничали. Мы всё тут отремонтировали, чтобы жизнь налаживалась и между нами, жителями Джабаля Мохсена и Баб аль-Таббане, был мир».

В рамках проекта специалисты обучили 12 молодых женщин графическому дизайну и маркетингу. Они помогли магазинам сделать рекламные материалы.

[Лубна Варгаче, студентка]:

«Молодые мужчины и женщины из Джабаля Мохсена и Баб аль-Таббане работали вместе. Мы приобрели замечательный опыт, научились сотрудничать и забыли о противоречиях между нами. Надеюсь, улица Баб аль-Дахаб будет процветать».

Теперь жители ливанского Триполи планируют отремонтировать и другие районы города, чтобы вернуть ему прежний вид.