В Лондоне растёт спрос на дома со свежим воздухом внутри

В Лондоне небоскрёбы вздымаются в небо словно в надежде глотнуть свежего воздуха. В совместном отчёте Королевского колледжа врачей и Королевского колледжа педиатров говорится, что в этом году в Великобритании 40 тысяч человек умерли преждевременно из-за последствий загрязнения воздуха.

К 2050 году правительство обещает сократить выбросы СО2 в атмосферу на 80%. Пока процесс затягивается судебными разбирательствами, поэтому местные застройщики решили действовать сами. Особенно ради клиентов, которые готовы выложить крупную сумму за чистый воздух.

В новых домах внедрять высокие технологии просто. Но задача усложняется для огромного числа исторических жилых зданий в престижных районах Лондона. Сносить их нельзя. То есть нужно вносить изменения в уже существующих постройках. Некоторые возвели ещё в начале XVIII века.

В этом доме соорудили масштабную вентиляционную систему. Она нагнетает внутрь чистый воздух с улицы.

[Дженнифер Юриц, сотрудница строительной компании]:

«Воздух берётся со двора с деревьями и садами, а не со стороны дороги, где много машин. Он фильтруется, а потом очень осторожно нагнетается внутрь. В комнатах много датчиков. Они следят за содержанием углекислого газа и активизируют вентиляцию только если это необходимо».

Внутри также есть интерактивный экран, который показывает, как работают все системы дома.

Застройщики говорят, что экологичность становится одним из главных требований состоятельных клиентов.

[Дженнифер Юриц, сотрудница строительной компании]:

«Мы видим, что системы контроля за качеством воздуха становятся более сложными. И также всё более и более доступными».

Впрочем, оборудованное по всем экологичным требованиям жильё всё равно получается намного дороже. Приблизительно на 12% от средней стоимости.

[Джон Алкер, сотрудник Совета по экологичному строительству]:

«В Великобритании загрязнение воздуха приводит к 40 000 преждевременных смертей в год. Это очень серьёзный вопрос. Думаю, большинство понимают, что воздух загрязняют машины, но они не думают о воздухе внутри своего дома. Впрочем, всё больше людей начинают задумываться и об этом».

Загрязнение воздуха беспокоит не только британцев. По данным ООН, более половины людей на планете живут в густонаселённых городах. И всё больше людей в будущем будут дышать смогом.

Ожидается, что к середине этого столетия в городах будет жить 66% человечества.