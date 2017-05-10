Демократ Мун Джэин стал новым президентом Южной Кореи

Досрочные выборы прошли 9 мая, и уже на следующий день Мун Джэин принёс присягу и вступил в должность президента. На этом посту он сменил Пак Кын Хе. Её отстранили от обязанностей из-за крупного коррупционного скандала.
Южнокорейские граждане надеются, что с новым президентом придут перемены к лучшему. Перед выборами Мун Джэин обещал выделить миллиарды долларов для создания рабочих мест и поддержки малого и среднего бизнеса, а также стартапов.
[житель Сеула]:
«Будет хорошо, если президент выполнит предвыборные обещания, если построит общество, где нет предрассудков, и где молодые люди будут счастливы».
[житель Сеула]:
«Во время избирательной кампании общество разделилось. Надеюсь, те кто не поддержали (президента), теперь объединятся и поддержат его».
Мун Джэин настроен против законов о национальной безопасности Кореи. Либералы считают, что они предназначены для ограничения левых политических сил.
Новый президент выступает за мирное урегулирование отношений с Пхеньяном. При этом он также хочет, чтобы Южная Корея и США остались союзниками.
Мун Джэин также участвовал в президентских выборах 2012 года. Однако тогда он проиграл Пак Кын Хе – дочери бывшего президента Пак Чонхи.