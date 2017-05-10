Демократ Мун Джэин стал новым президентом Южной Кореи

Президентские выборы в Южной Корее завершились победой демократа Мун Джэина. Его поддержало более 41% избирателей. Ближайшие его соперники – Хон Джунпхё и Ан Чхольсу набрали чуть более 20% голосов каждый.

Досрочные выборы прошли 9 мая, и уже на следующий день Мун Джэин принёс присягу и вступил в должность президента. На этом посту он сменил Пак Кын Хе. Её отстранили от обязанностей из-за крупного коррупционного скандала.

Южнокорейские граждане надеются, что с новым президентом придут перемены к лучшему. Перед выборами Мун Джэин обещал выделить миллиарды долларов для создания рабочих мест и поддержки малого и среднего бизнеса, а также стартапов.

[житель Сеула]:

«Будет хорошо, если президент выполнит предвыборные обещания, если построит общество, где нет предрассудков, и где молодые люди будут счастливы». [житель Сеула]:

«Во время избирательной кампании общество разделилось. Надеюсь, те кто не поддержали (президента), теперь объединятся и поддержат его».

Мун Джэин настроен против законов о национальной безопасности Кореи. Либералы считают, что они предназначены для ограничения левых политических сил.

Новый президент выступает за мирное урегулирование отношений с Пхеньяном. При этом он также хочет, чтобы Южная Корея и США остались союзниками.

Мун Джэин также участвовал в президентских выборах 2012 года. Однако тогда он проиграл Пак Кын Хе – дочери бывшего президента Пак Чонхи.