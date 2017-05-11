11 мая 2017

Двух борцов с коррупцией уволили из комитета по этике ФИФА

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Главного следователя по вопросам этики Корнеля Борбели и главного судью в комитете ФИФА по этике Ханса-Йоахима Эккерта уволили из футбольной организации. Такое решение принял Совет Международной федерации футбола на заседании в Бахрейне перед предстоящим Конгрессом ФИФА.

Глава арбитражной палаты Ханс-Йоахим Эккерт заявил, что разочарован и поражён увольнением. Борбели осудил решение Совета.

[Корнель Борбели, экс-председатель следственной палаты ФИФА]:
«Я не слышал никаких аргументов, которые обосновали бы увольнение из комитета по этике. Напрашивается единственный вывод: видимо, есть политические причины».

По словам Корнеля Борбели, комитет ФИФА по этике борется с коррупцией и другими преступлениями в мире футбола. Увольнение членов комитета означает, что расследования замедлятся либо не будут проведены должным образом.

[Корнель Борбели, экс-председатель следственной палаты ФИФА]:
«У нас осталось несколько сотен незавершённых дел. Это означает, что новому руководству придётся ими заняться. Но возникает вопрос: а способны ли они их вести? Ведь в комитете по этике ни у кого больше нет подобного опыта».

Эккерт и Борбели вели ряд громких дел, в том числе – дело ведущих функционеров ФИФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Блаттера обвинили в незаконном перечислении Платини двух миллионов швейцарских франков в 2011 году. Чиновников дисквалифицировали и отстранили от футбола.

[Ханс-Йоахим Эккерт, экс-глава арбитражной палаты ФИФА]:
«Думаю, нам обоим есть чем гордиться, потому что мы не пасовали перед известными именами. Мы лишь выполняли свою работу, и скажу: предъявить обвинение Блаттеру или Платини – дело нелёгкое».

На должности Эккерта и Борбели уже выдвинули кандидатуры: греческого судью Вассилиоса Скуриса и колумбийского адвоката Марию Клаудию Рохас.

По мнению экс-главы арбитражной палаты ФИФА, расследования в организации возобновятся примерно через год.

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