19 мая 2017

Культуру ацтеков показали в аутентичных ярких красках

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Глядя на музейные экспонаты, мы привыкли, что культура ацтеков – это изваяния серого цвета. Но, оказывается, она была полна красок. Это демонстрирует выставка, открывшаяся в Мехико, — первая в своём роде. Называется она «Наша кровь, наши краски: полихромные скульптуры Теночтитлана». Здесь рядом с оригиналами артефактов древнего города выставлены их копии в восстановленном цвете.

[Леонардо Лопес, директор выставки]:
«Нам известно, что скульптуры, которые эти люди делали из базальта, вулканического камня, были полностью раскрашены. К сожалению, со временем эти краски стерлись – естественным путём либо с человеческой помощью. Наша миссия – показать людям созданные нами копии такими, какими они были 500 лет назад при наших предках ацтеках».

Теночтитлан находился на территории современного Мехико. Выставку организовали в знаменитой пирамиде ацтеков Темпло Майор.

[Мичелье де Анда, куратор выставки]:
«Мы также обнаружили некоторые материалы, такие как деревянные изделия, у которых до сих пор сохранился цвет. Через эти скульптуры и росписи мы хотим показать, что мир ацтеков был многоцветным».

К примеру, это череп воина. Выставляется впервые. Ацтеки раскрасили его как символ Бога смерти.

Цивилизация ацтеков существовала с XIV по XVI века на большей части современной центральной Мексики. Это был воинственный и глубоко религиозный народ, с богатой мифологией и культурным наследием. Культура ацтеков пришла в упадок после того, как в Теночтитлане появились испанские конкистадоры.

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