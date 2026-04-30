США предъявили обвинение губернатору мексиканского штата Синалоа в связях с наркоторговцами

Федеральный суд Манхэттена предъявил обвинения в наркоторговле и преступлениях, связанных с оружием, губернатору мексиканского штата Синалоа и девяти другим действующим и бывшим мексиканским чиновникам. Согласно обвинительному заключению, их подозревают в связях с наркокартелем Синалоа. Все фигуранты дела на свободе.

Как минимум, трое подозреваемых – губернатор Рубен Роча Мойя, мэр столицы штата и сенатор – связаны с правящей партией «Морена», к которой принадлежит президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Мойя также был верным союзником экс-президента Лопеса Обрадора и приверженцем его политики «Объятия, а не пули», которая подразумевала, что надо избегать прямой конфронтации с наркокартелями.

Жители штата Синалоа реагируют на обвинения по-разному: одни чувствуют обречённость, а другие с осторожностью поддерживают попытку США привлечь подозреваемых к ответственности.

[Фани Мартинес, жительница Кульякана]:

«Кого бы ни коснулись обвинения, это всегда будет неожиданностью. Думаю, в случае с государственным чиновником это обязательно окажет влияние и вызовет много беспокойства. Но что касается Синалоа, где столько всего происходит и этому есть известные всем доказательства, это обвинение совсем не удивляет».

Губернатор Синалоа заявил, что «категорически и полностью отвергает» обвинения. Он назвал их безосновательными и охарактеризовал как «нападение» на правящую партию Мексики и её лидеров.

Согласно обвинительному заключению американского суда, некоторые обвиняемые лично участвовали в насилии, которое устраивает картель Синалоа.

Власти США также заявили, что фигуранты дела играли важную роль в оказании помощи наркоторговцам в переправке фентанила, героина, кокаина и метамфетамина из Мексики в Соединённые Штаты.

Картель Синалоа входит в число восьми латиноамериканских преступных группировок, признанных США террористическими организациями.

