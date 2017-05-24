В Бразилии обнаружили гигантский изумруд весом 360 кг

Огромный изумруд весом 360 килограммов обнаружили бразильские шахтёры в горнодобывающем регионе Карнаиба на севере страны. Высота камня – один метр 30 сантиметров.

Изумруд нашли на глубине 200 метров. Правда, специалисты говорят: драгоценные украшения из минерала не получатся.

[Эдилсун Араужу, ювелир]:

«(Изумруд) не годится для изготовления ювелирных изделий. Он больше заинтересует коллекционеров».

Между тем, на гигантский изумруд уже нашёлся покупатель. Он не разглашает своего имени и сумму сделки в целях безопасности. Покупка оформлена официально.

[Марсиу Жандир, адвокат владельца изумруда]:

«Владелец камня имеет право перевозить его по всей стране. Вероятно, он планирует провести выставки в музеях, библиотеках и других подходящих для этого местах».

В 2001 году в муниципалитете Карнаиба шахтёры также нашли большой изумруд. Он весит 20 килограммов. Оценили его в 310 миллионов долларов США.

В наше время больше всего изумрудов добывает Колумбия. Однако бразильские минералы обычно светлее и чище колумбийских.