В Бразилии обнаружили гигантский изумруд весом 360 кг

Изумруд нашли на глубине 200 метров. Правда, специалисты говорят: драгоценные украшения из минерала не получатся.
[Эдилсун Араужу, ювелир]:
«(Изумруд) не годится для изготовления ювелирных изделий. Он больше заинтересует коллекционеров».
Между тем, на гигантский изумруд уже нашёлся покупатель. Он не разглашает своего имени и сумму сделки в целях безопасности. Покупка оформлена официально.
[Марсиу Жандир, адвокат владельца изумруда]:
«Владелец камня имеет право перевозить его по всей стране. Вероятно, он планирует провести выставки в музеях, библиотеках и других подходящих для этого местах».
В 2001 году в муниципалитете Карнаиба шахтёры также нашли большой изумруд. Он весит 20 килограммов. Оценили его в 310 миллионов долларов США.
В наше время больше всего изумрудов добывает Колумбия. Однако бразильские минералы обычно светлее и чище колумбийских.