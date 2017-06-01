Муравьиные фермы – новое хобби в Сингапуре и Малайзии

Поздно вечером группа молодых людей осматривает стены и пол подвала в одном из жилых домов Сингапура. Они ищут небольшое насекомое с крыльями и шестью лапками — муравьиную королеву.

Если повезёт, она отложит яйца и положит начало новой муравьиной колонии, которая будет жить в специально обустроенном для этого аквариуме.

[Лилэд Тан, житель Сингапура]:

«Не всегда так везёт. Иногда можно несколько часов искать и ничего не найти. Так что мне очень повезло».

В Сингапуре — всё больше любителей муравьиных ферм. Крис Чань — член сообщества «Муравьи Сингапура» на Facebook. Там уже 300 участников. В мае он начал проводить мастер-классы: как муравьёв ловить и как разводить.

[Крис Чань, коллекционер муравьёв]:

«Я хочу, чтобы люди по-другому посмотрели на муравьёв. Сейчас многие считают их вредителями. Но я хочу рассказать, что держать муравьёв можно безопасно, они могут быть в аквариумах».

Раньше Крис жил в Сингапуре, теперь переехал в дом своей девушки в Малайзию. Там просторнее и помещаются все его 10 аквариумов с муравьями.

[Крис Чань, коллекционер муравьёв]:

«Некоторые часами могут смотреть на рыб в аквариуме, а я так же наблюдаю за муравьями. Я смотрю, как они едят, общаются, охотятся, как ведут жизнь, как строят гнёзда и как выбрасывают мусор в угол. Они любят держать муравейники в чистоте».

Мать девушки сначала увлечения будущего зятя не понимала. Но потом смирилась.

[Хелен Тех, мать подруги Криса]:

«Недавно я у него спросила: зачем тебе этот песок, ветки. Позже он сказал, что держит муравьёв. Зачем тебе муравьи? Но позже я узнала, что это его хобби. Люди в Сингапуре и Малайзии таким занимаются мало. Но главное, что никакого вреда это хобби не приносит».

Пока Крис подрабатывает водителем такси. Но хочет наладить бизнес по продаже аквариумов, обустроенных для колоний муравьёв. И, похоже, спрос на них есть.