Тайны жизни дивы Марии Каллас раскрывает выставка в Греции

[Фотис Папатанасиу, генеральный менеджер фонда Theocharakis]:

«Трудно понять, какой на самом деле была её личная жизнь. Мы знаем только то, что знаем. Посетители смогут многое узнать через людей, которые её окружали: дворецкого, горничной».

«Мария Каллас — миф продолжает жить». Под таким названием открылась выставка в Афинах. Экспонаты, представленные на ней, проливают свет на личную жизнь выдающейся греческой оперной певицы, ушедшей из жизни 40 лет назад.

Среди 200 личных вещей оперной дивы, некоторые представлены впервые. Здесь и элегантные платья, и украшения, и вещи, рассказывающие о романе с греческим судовладельцем, миллиардером Аристотелем Онассисом.

Изначально они встречались тайно, поскольку оба были женаты. Потом оба развелись. Каллас надеялась, что её возлюбленный сделает ей предложение. Однако её ждал удар. Из газет она узнала, что Онассис женился на Жаклин Кеннеди, вдове Джона Кеннеди.

На выставке есть чашка, из которой Аристотель всегда пил кофе в квартире Каллас. Есть позолоченная шкатулка, подаренная им, которая лежала на её тумбочке. Можно увидеть и золотую цепочку, которую певица подарила возлюбленному. А это белое норковое манто, подарок Онассиса, Каллас надела в день свадьбы его с Жаклин.

[Фотис Папатанасиу, генеральный менеджер Фонда Теочаракис]:

«Конечно, можно сказать, что Каллас умерла в возрасте 53 лет, достаточно молодой, но в всё же у неё была такая бурная жизнь».

Каллас внезапно умерла от сердечного приступа в 1977 году в своей квартире в Париже. Некоторые экспонаты посвящены последним часам её жизни: чашка, из которой она выпила кофе, автограф, поставленный накануне, крест, который был на её шее в момент смерти, и духи, которыми она надушилась в роковое утро.

[посетительница]:

«Мне очень грустно за женщину, которая так много отдавала и так много страдала. Я читала о её жизни, но теперь, когда я вижу всё это вживую, у меня мурашки по коже».

Эти розы отправила на следующий день после смерти певицы другая оперная дива Рената Тебальди. А это локон Каллас, который она подарила своему дворецкому. Говорят, близким людям она часто оставляла на память пряди своих волос.

Предметы, представленные на выставке, принадлежат частному коллекционеру, который приобрел их у слуг и семьи Каллас.