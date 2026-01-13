В Южной Австралии в зоопарке города Бордертаун на продажу выставили необычных белых кенгуру. Эти животные привлекают..

Редких белых кенгуру выставили на продажу в австралийском зоопарке

В Южной Австралии в зоопарке города Бордертаун на продажу выставили необычных белых кенгуру. Эти животные привлекают туристов со всего мира, однако парк столкнулся с проблемой нехватки места для их содержания.

[Лиз Гусенс, мэр регионального города]:

«Любой турист, который приезжает в Австралию, хочет увидеть кенгуру. И уникальные белые кенгуру – это ещё более особенное зрелище».

Сейчас в Бордертаунском зоопарке живёт около 35 белых кенгуру. Они делят территорию с разнообразными видами птиц и другими животными парка.

[Келли Хатчисон, представительница властей региона Татиара]:

«Самца привезли сюда в 1980 году. Это просто генетическая разновидность западного серого кенгуру, так что это не альбинос».

Бордертаун – одно из немногих мест в Австралии, где белых кенгуру разводят в неволе.

[Келли Хатчисон, представительница властей региона Татиара]:

«Достаточно, чтобы один из родителей имел эту генетическую особенность, и потомство может рождаться белым».

Рост популяции вынудил сотрудников зоопарка рассмотреть возможность продажи части животных. Планируется, что около 12 взрослых белых кенгуру, а также некоторых серых передадут в другие зоопарки Австралии, где они станут туристической достопримечательностью.

[Келли Хатчисон, представительница властей региона Татиара]:

«Освободившееся пространство позволит продолжить нашу программу разведения. У нас останутся и серые, и белые кенгуру, павлины, валлаби – много разных животных, за которыми интересно наблюдать».

Зоопарк надеется и в будущем поддерживать естественное разведение редких белых кенгуру, одновременно привлекая новых посетителей и туристов.

