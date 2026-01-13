Очистить душу и помолиться о благополучии всех людей в новом году пришли десятки японцев в храм..

Японцы окунулись в ледяную воду и пожелали благополучия людям в новом году

Очистить душу и помолиться о благополучии всех людей в новом году пришли десятки японцев в храм в Токио. По традиции им необходимо окунуться в холодную воду.

Сначала все разогреваются, а потом заходят в бассейн, где уже плавают кубы льда. Несмотря на холод, люди остаются в воде до конца ритуала.

[участница ледяного купания]:

«Очень холодно. Но в прошлом году после купания я почувствовала себя очень отдохнувшей и физически, и душевно. Поэтому я была полна решимости участвовать и в этом году. Готовилась целый год – каждый день принимала холодный душ. Очень рада, что смогла снова поучаствовать».

[участница ледяного купания]:

«Это мероприятие проходит ежегодно, поэтому для меня вполне естественно участвовать каждый раз. Моя цель – делать это до 80 лет».

[участник ледяного купания]:

«Размышляя о своих неудачах в прошлом году, я словно всё начал заново (в новом году). Я вошёл в бассейн с решимостью преодолеть все трудности, несмотря ни на что».

Традиция новогоднего купания в ледяной воде зародилась в середине прошлого века. Первым это стал делать настоятель храма. Он обливался холодной водой и молился за местных жителей. Теперь ритуал проводят каждое второе воскресенье января.

В этом году окунулись в холодную воду и помолились за людей 99 человек, включая 17 женщин.

