Испанская полиция перехватила в океане крупнейшую партию кокаина

Испанская полиция провела крупнейшую в истории операцию по изъятию кокаина в открытом море. В Атлантическом океане..

Испанская полиция провела крупнейшую в истории операцию по изъятию кокаина в открытом море. В Атлантическом океане правоохранители перехватили судно, перевозившее почти 10 тонн наркотика. Он был спрятан в партии соли.

Как сообщают, судно следовало из Бразилии в Европу под флагом Камеруна. На нём обнаружили 294 упаковки наркотиков и пистолет.

В результате операции арестовали 13 человек, находившихся на борту. Судно, у которого закончилось топливо, отбуксировали в порт Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах.

Спецоперация была международной. В ней также участвовали Управление по борьбе с наркотиками США, Федеральная полиция Бразилии, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, а также власти Франции и Португалии. Как сообщается, расследование вели в отношении многонациональной преступной организации, которая в больших масштабах экспортировала кокаин из Южной Америки.

Предыдущую рекордную партию кокаина изъяли в море в 1999 году. Тогда речь шла о 7,5 тоннах наркотика.

Короткая ссылка на эту страницу: