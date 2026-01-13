В Лас-Вегасе на выставке CES представили новейшие технологии в индустрии красоты, основанные на использовании искусственного интеллекта...

ИИ в индустрии красоты: новые технологии представили на CES в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе на выставке CES представили новейшие технологии в индустрии красоты, основанные на использовании искусственного интеллекта. От ИИ-косметологов до «умных» зеркал, контролирующих нанесение солнцезащитных средств: разработчики предлагают персонализированный подход к макияжу, а также уходу за кожей и телом.

Одной из новинок стал киоск Prinker POP. Система с помощью ИИ анализирует цвет кожи, волос и глаз пользователя и формирует индивидуальные рекомендации. После этого устройство за несколько минут печатает компактную палетку теней и румян с подобранными цветами. Разработчики считают, что крупные косметические бренды уже скоро начнут применять эту технологию.

[Люк Юн, генеральный директор Prinker POP]:

«Этот аппарат ориентирован на бизнес-клиентов: торговые центры и салоны красоты вроде Sephora или Walmart. Покупатели могут выбрать дизайн, цвета и приобрести палетку на одно или несколько использований».

Компания Perfect Corp показала ИИ-косметолога Beauty Agent, который анализирует изображение лица, оценивая состояние кожи по десяткам параметров: от пигментации до морщин. На основе оценки система предлагает косметические продукты или процедуры.

[Уэйн Лю, сооснователь Perfect Corp]:

«Главный недостаток текстовых ИИ – они вас не видят. Наша технология анализирует лицо по 90 тысячам точек данных, поэтому может работать на уровне эксперта по красоте».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

При этом эксперты не цифровые предупреждают о рисках, связанных со сбором биометрических данных.

[Чарльз Линдси, доцент маркетинга Университета Буффало]:

«Эти устройства собирают большой объём персональных данных. Возникают вопросы безопасности, хранения и использования этой информации».

Среди других разработок – UV-зеркало PIPPI от компании iNewMe. Оно выявляет пропущенные участки при нанесении солнцезащитного крема. Кроме того, представлены распылительные кабины INNOVÉ для экспресс-ухода за кожей всего за две минуты.

CES – крупнейшая международная выставка потребительских технологий. Она открылась 6 января, собрав участников со всего мира.

Короткая ссылка на эту страницу: