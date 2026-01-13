ИИ в индустрии красоты: новые технологии представили на CES в Лас-Вегасе

fb pixel
В Лас-Вегасе на выставке CES представили новейшие технологии в индустрии красоты, основанные на использовании искусственного интеллекта...

В Лас-Вегасе на выставке CES представили новейшие технологии в индустрии красоты, основанные на использовании искусственного интеллекта. От ИИ-косметологов до «умных» зеркал, контролирующих нанесение солнцезащитных средств: разработчики предлагают персонализированный подход к макияжу, а также уходу за кожей и телом.

Одной из новинок стал киоск Prinker POP. Система с помощью ИИ анализирует цвет кожи, волос и глаз пользователя и формирует индивидуальные рекомендации. После этого устройство за несколько минут печатает компактную палетку теней и румян с подобранными цветами. Разработчики считают, что крупные косметические бренды уже скоро начнут применять эту технологию.

[Люк Юн, генеральный директор Prinker POP]:
«Этот аппарат ориентирован на бизнес-клиентов: торговые центры и салоны красоты вроде Sephora или Walmart. Покупатели могут выбрать дизайн, цвета и приобрести палетку на одно или несколько использований».

Компания Perfect Corp показала ИИ-косметолога Beauty Agent, который анализирует изображение лица, оценивая состояние кожи по десяткам параметров: от пигментации до морщин. На основе оценки система предлагает косметические продукты или процедуры.

[Уэйн Лю, сооснователь Perfect Corp]:
«Главный недостаток текстовых ИИ – они вас не видят. Наша технология анализирует лицо по 90 тысячам точек данных, поэтому может работать на уровне эксперта по красоте».

При этом эксперты не цифровые предупреждают о рисках, связанных со сбором биометрических данных.

[Чарльз Линдси, доцент маркетинга Университета Буффало]:
«Эти устройства собирают большой объём персональных данных. Возникают вопросы безопасности, хранения и использования этой информации».

Среди других разработок – UV-зеркало PIPPI от компании iNewMe. Оно выявляет пропущенные участки при нанесении солнцезащитного крема. Кроме того, представлены распылительные кабины INNOVÉ для экспресс-ухода за кожей всего за две минуты.

CES – крупнейшая международная выставка потребительских технологий. Она открылась 6 января, собрав участников со всего мира.

