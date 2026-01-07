В сирийском Алеппо возобновилось насилие: четверо погибших

По меньшей мере, четыре человека были убиты и несколько ранены в Алеппо – городе на севере..

По меньшей мере, четыре человека были убиты и несколько ранены в Алеппо – городе на севере Сирии. Здесь возобновилось насилие между правительственными силами с одной стороны и курдскими Сирийскими демократическими силами, или СДС, – с другой.

Вину за это обе стороны возлагают друг на друга.

Государственное информационное агентство SANA сообщило, что трое из четверых убитых – гражданские лица.

Министерство обороны Сирии обвиняет СДС в эскалации атак на армейские позиции и жилые районы. Курды отвергают эти обвинения, возлагая вину на Дамаск за неизбирательные обстрелы.

Этот мужчина говорит, что в результате удара по жилому дому погиб его четырёхлетний сын. Двое других его детей были ранены.

[Мустафа Аджам, житель Алеппо]:

«Внезапно свет погас, и послышался сильный взрыв. Мы начали звать детей в гостиную. Мы потеряли маленького мальчика, лет четырёх. Мы подбежали к нему и кричали: «Гайт!», но у него была пробита голова, он был мёртв. Я побежал с ним вверх по лестнице и обнаружил, что люди несут мне второго сына – полуживого. У него была ранена рука. Мы срочно доставили его в больницу».

Хотя курдские силы контролируют обширные территории в северо-восточной части Сирии, сам город Алеппо находится под разделённым контролем.

Сейчас в Сирии продолжаются переговоры по поводу интеграции Сирийских демократических сил, получающих поддержку США, в центральное правительство страны. Однако стороны пока не могут прийти к компромиссу.

Курдская группировка не желает отказываться от автономии, полученной ею за годы войны. Сегодня она контролирует нефтяные ресурсы региона, а также тюрьмы, в которых содержатся боевики «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах. Курды неоднократно говорили, что при передаче контроля возможны массовые побеги, что позволит боевикам восстановить свои сети.

