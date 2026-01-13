Антихамасовская группировка убила начальника полиции в Газе

На юге сектора Газа был убит высокопоставленный сотрудник полиции Махмуд аль-Асталь. Он возглавлял полицию в Хан-Юнисе...

На юге сектора Газа был убит высокопоставленный сотрудник полиции Махмуд аль-Асталь. Он возглавлял полицию в Хан-Юнисе. В МВД, подконтрольном ХАМАС, заявили, что Асталя расстреляли из проезжавшего мимо автомобиля.

Ответственность взяла организация «Контртеррористическая ударная группа», которая выступает против ХАМАС. Члены исламистского движения обвиняют её в «пособничестве Израилю».

В то же время израильский военный чиновник заявил, что армии не известно о каких-либо операциях на юге Газы.

В июне прошлого года премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто признал, что Израиль поддерживает антихамасовские группировки. После этого больше никакой информации не поступало.

С октября в регионе действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. За это время антихамасовские группировки нарастили численность. Они базируются на территориях, которые пока находятся под контролем израильской армии. При этом они отрицают, что сотрудничают с Израилем.

Между тем Израиль вывел войска почти с половины территории Газы. Почти все два миллиона её жителей сейчас находятся в районах, подконтрольных ХАМАС.

Война в Газе началась 7 октября 2023 года, когда исламистские боевики вторглись в Израиль, убив примерно 1200 человек и захватив 250 заложников.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Перемирие остановило основные боевые действия в Газе, но обе стороны обвиняют друг друга в регулярных нарушениях. За три месяца в Газе погибли более 440 человек. Также были убиты трое израильских солдат.

Короткая ссылка на эту страницу: