Mercedes выбрали «Европейским автомобилем года-2026» – впервые за полвека

Mercedes завоевал престижный титул «Европейский автомобиль года-2026». Такое случилось впервые за полвека. До этого компания из..

Mercedes завоевал престижный титул «Европейский автомобиль года-2026». Такое случилось впервые за полвека. До этого компания из Штутгарта смогла вырваться в лидеры только один раз – в 1974 году.

Голосование прошло в день открытия Брюссельского автосалона. Лучший автомобиль выбирали 60 журналистов из 23 европейских стран.

Полностью электрический Mercedes CLA опередил ещё шестерых финалистов. В их числе – Skoda Elroq, Kia EV4, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda и Renault 4. Жюри оценивает дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, функциональные возможности и динамику.

[Оливер Лёхер, вице-президент Mercedes]:

«Думаю, многие аспекты (привели CLA к победе). Самый выдающийся – это очень высокая эффективность при потреблении электроэнергии, которая делает автомобиль уникальным. У него низкие затраты энергии и большой запас хода». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В этом году на мотор-шоу в Брюсселе представили новые и рестайлинговые модели десятки автопроизводителей.

На стенде Opel дебютируют обновлённые Astra и Astra Sports Tourer. Они оснащены новыми светодиодными фарами. В качестве опции также предусмотрены «умные» фары Intelli-Lux HD, которые состоят из 50 000 отдельно управляемых светодиодов.

Компания BMW привезла обновлённые версии электрических и гибридных моделей, включая серию i. Главный упор сделан на улучшении программного обеспечения, систем помощи водителю и на повышении эффективности.

Toyota демонстрирует обновлённые гибридные модели, включая Prius и Corolla Hybrid, а также электромобили. Кроме того, на стенде представлен автомобиль Mirai на водородных топливных элементах.

Ford показал электрические модели – Explorer и Capri. Обе построены на платформе Volkswagen. Производитель также привёз обновлённые версии Transit.

На стенде Hyundai представлены электрические модели Ioniq 5 и Ioniq 6 и

гибридные кроссоверы Tucson и Kona.

Выставка прошла на фоне дебатов между европейскими автопроизводителями и политиками. Они обсуждают, насколько быстро регион должен перейти на полностью электрические автомобили. Недавно изменённые правила ЕС по выбросам допускают только ограниченное использование бензиновых и дизельных авто после 2035 года.

Организатор автосалона в Брюсселе и глава отдела коммуникаций Бельгийской и Люксембургской автомобильной федерации говорит, что важно сохранить право покупателей на выбор автомобиля.

[Кристоф Дюбон, организатор автосалона]:

«Как отраслевая федерация мы никогда не верили, что будущее автомобильной промышленности будет на 100% электрическим. Мы всегда говорили, что двигатели внутреннего сгорания продолжат играть свою роль, поскольку сейчас не каждый может позволить себе электромобиль и по финансовым причинам, и даже из-за ограниченных возможностей зарядки».

Брюссельский автосалон проходит раз в два года. Первое мотор-шоу организовали в начале прошлого века. Это уже 102 выставка в столице Бельгии.

Короткая ссылка на эту страницу: