Тысячи медсестёр в Нью-Йорке устроили забастовку и вышли на митинги рядом со своими больницами. В их..

В Нью-Йорке 15 000 медсестёр не вышли на работу и устроили забастовку

Тысячи медсестёр в Нью-Йорке устроили забастовку и вышли на митинги рядом со своими больницами. В их числе – Пресвитерианская больница – крупнейшее медицинское учреждение в мегаполисе.

По данным профсоюза, это крупнейшая забастовка медсестёр в истории Нью-Йорка. Рабочие места покинули 15 000 человек. Стачка началась после того, как лидеры профсоюзов и руководство больниц не пришли к соглашению на переговорах. Медсёстры требуют расширения штата, улучшения условий труда, повышения зарплаты и медицинских льгот.

[Майкл Лазар, медработник]:

«Я работаю в ночную смену в операционной, и у нас всегда не хватает персонала, а это опасно для пациентов».

[Эй Джей К., медсестра]:

«Мне нужна медицинская страховка. Как я могу работать в больнице, которая мне её не предоставляет».

[Стефани Мичели, медсестра]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы хотим справедливого контракта, безопасного соотношения числа пациентов и персонала, чтобы пациенты получали наилучший уход. Нам также нужны медицинские льготы. Если мы сами недостаточно здоровы, чтобы заботиться о вас, то у вас никого не останется. Нам тоже нужно быть здоровыми».

К забастовке присоединился и мэр Нью-Йорка социалист-мусульманин Зоран Мамдани. По его мнению, больницы достаточно богаты, чтобы удовлетворить требования медсестёр.

[Зоран Мамдани, мэр Нью-Йорка]:

«Все стороны должны немедленно вернуться за стол переговоров и не покидать его».

Во время забастовки больницы остались открытыми, но руководству пришлось срочно нанимать сотни временных медсестёр. Также пришлось отменить некоторые операции и перевести тяжёлых пациентов в другие больницы. При этом сейчас в городе сложная медицинская ситуация из-за сезонного гриппа.

Медсёстры в Нью-Йорке уже устраивали трёхдневную забастовку в 2023 году. Тогда руководство больниц пошло на уступки. Сейчас оно говорит, что на выполнение требований профсоюзов нужно слишком много средств.

Короткая ссылка на эту страницу: