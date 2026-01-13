В австралийском Парксе прошёл парад в честь Элвиса Пресли

В австралийском городке Паркс снова звучит музыка Элвиса Пресли. В рамках ежегодного фестиваля сотни участников выходят..

В австралийском городке Паркс снова звучит музыка Элвиса Пресли. В рамках ежегодного фестиваля сотни участников выходят на улицы в блестящих париках, расшитых стразами костюмах, ковбойских шляпах и ярких нарядах в стиле кантри. Парад стал одним из самых ярких событий фестиваля в честь «короля рок-н-ролла».

В этом году тема праздника – «Люби меня нежно». Это фильм 1956 года, где Элвис впервые появился на экране. Многие выбрали вестерн-образы: на платформах – тюки сена, а в параде – ковбои на лошадях, тракторы и классические автомобили с развевающимися флагами Австралии и США.

[Грэм Лоуренс, участник парада]:

«Если посмотреть вдоль дороги, вы увидите салон, лошадей, много сена вокруг и очень много счастливых людей».

В этом году из-за прогнозируемой жары – до 40 градусов – парад начали на час раньше, чтобы участники и зрители могли насладиться праздником и не перегреться на солнце.

[Эл «Элвис» Герсбах, посол фестиваля]:

«В этот раз будет гораздо прохладнее. У нас часто бывают проблемы из-за жары, поэтому более ранний старт упростит всё – и для машин, и для людей на платформах».

Фестиваль собирает гостей со всей Австралии. Для многих это не только праздник музыки, но и семейное событие. Можно пройтись по маршруту парада, увидеть яркие платформы и просто повеселиться.

[Марго Джолли, участница парада]:

«Здесь всегда есть что-то новое. Это очень весело, у всех отличное настроение, и все просто хотят хорошо провести время».

Фестиваль завершается концертами и конкурсами образов Элвиса, даря зрителям ещё один праздник музыки, посвящённый королю рок-н-ролла.

