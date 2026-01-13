Лесные пожары в Австралии: один погибший

Один человек погиб в результате лесных пожаров в австралийском штате Виктория. В регионе введено чрезвычайное положение...

Один человек погиб в результате лесных пожаров в австралийском штате Виктория. В регионе введено чрезвычайное положение. Пламя не удаётся взять под контроль.

Огонь уже уничтожил более 300 тысяч гектаров территории, включая виноградники, сельхозугодия, а также более 300 построек, включая около 70 домов.

Человек погиб недалеко от города Лонгвуд, примерно в 112 километрах к северу от Мельбурна.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«После моего вчерашнего визита в Викторию, Бендиго, Рейвенсвуд и Харкорт мы получили ужасную новость о гибели человека. Наши мысли с его родными, друзьями и общиной. И наши мысли также со всеми, кто всё еще переживает невероятно трудный период, с теми, кто потерял свои дома – 47 только в Харкорте. Эти сообщества – под очень сильным давлением».

Власти Австралии говорят, что эти пожары – самые масштабные со времён так называемого «Чёрного лета» 2019-20 годов, когда огонь уничтожил территорию размером с Турцию и погибло 33 человека.

При это премьер-министр отметил высокую степень взаимопомощи.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«В самые худшие времена мы в Австралии всегда стараемся видеть хорошее. Это люди. Я наблюдал это вчера. В Рейвенсвуде на автозаправке есть координационный пункт, […] и мы видели, как люди помогают друг другу. Часто это люди из общин, которые сами недавно пострадали от наводнений или пожаров».

Пожары вызваны аномальной жарой, засухой и сильными ветрами. Они также полыхают в штате Новый Южный Уэльс.

Короткая ссылка на эту страницу: