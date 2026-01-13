Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС

На борту Международной космической станции сменился командир. Американский астронавт Майкл Финке передал руководство 74-й экспедицией российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.

[Майкл Финке, астронавт НАСА]:

«Сергей, для меня большая честь и удовольствие быть командиром. И я не могу представить себе большей радости, чем передать вам командование».

[Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Роскосмоса]:

«Большое спасибо. Несмотря на все изменения и трудности, мы продолжим работать на борту МКС, выполняя научные задачи и задачи по техническому обслуживанию. Большая честь – быть командиром космической станции».

Астронавт НАСА отметил важность миссии МКС.

[Майкл Финке, астронавт НАСА]:

«Мы непрерывно работаем на МКС уже 25 лет. Эта станция – чудо инженерной мысли, науки и дипломатии. Мы прибываем из разных уголков планеты и работаем вместе. Это великий символ того, на что способны люди».

Сменить командира потребовалось из-за того, что экипаж Crew-11 должен досрочно покинуть МКС. Это первое экстренное возвращение за 25-летнюю историю непрерывного пребывания экспедиций на орбитальной станции.

Причиной стала серьёзная проблема со здоровьем у одного астронавта. Его имени не разглашают, сохраняя право на неприкосновенность частной жизни. Известно только то, что астронавт не получал никаких травм, связанных с работой.

В состав экипажа входят американцы Зена Кардман и Майкл Финке, японский астронавт Кимия Юи и россиянин Олег Платонов. Они находятся на МКС с августа и должны были вернуться на Землю в мае этого года. Новой даты возвращения пока не называют.

Финке и Кардман также должны были совершить выход в открытый космос на прошлой неделе, чтобы установить оборудование. Планировалось, что работа продлится шесть с половиной часов. Но выход отменили.

Обычно астронавты редко говорят о проблемах со здоровьем, возникших на МКС. В 2024 году НАСА в последнюю минуту отменило выход в открытый космос из-за того, что астронавт, уже надев скафандр, почувствовал дискомфорт. А в 2021-м американец Марк Ванде Хай не смог работать снаружи МКС из-за защемления нерва.

