Шведский железнодорожный оператор начал принимать билеты на микрочипах

Пассажиры садятся в поезд на центральной станции шведского города Мальмё. Каждый день услугами государственного железнодорожного оператора SJ пользуется 130 тысяч человек.

Большинство пассажиров покупают обычные бумажные билеты или — электронные онлайн. А некоторые решили избавиться от необходимости рыться в сумках в поисках чека или пересматривать электронную почту, чтобы найти нужный файл.

Оператор разрешил пассажирам использовать имплантированные микрочипы. Так, сотруднику SJ Стефану Рею для поездки теперь нужна всего лишь… его левая рука.

[Стефан Рей, сотрудник SJ]:

«Мы хотим, чтобы пассажирам было приятнее путешествовать, а также чтобы поездки стали для них более удобными».

В компании говорят, что это первый случай в истории, когда билеты подтверждают по микрочипам. Правда, пока технологию тестируют только на сотрудниках фирмы.

Подобные чипы используют в бесконтактных картах. Считать информацию можно, поднеся к чипу, например, смартфон.

Какого-либо прорыва в технологическом плане не сделали. Но, по мнению сотрудников компании, у идеи большое будущее.

[Стефан Рей, сотрудник SJ]:

«Всё, что делает нашу жизнь проще, интересно. А ещё можно путешествовать без билета, это что-то новое». [Лина Эдстрём, сотрудница SJ]:

«Возможно, чип будет не в вашей руке. Возможно, он будет в часах или кольце, или где-то ещё. Думаю, вживлять не обязательно».

Впрочем, эксперты говорят, что нужно хорошо продумать вопросы защиты личных данных. Если в чипах содержится информация о пользователе, сможет ли кто-то получить к ней доступ незаконно?

[Бен Либбертон, микробиолог]:

«Пока непонятно, как будут использованы эти чипы, какую они будут передавать информацию и куда эта информация будет направляться».

Разработчики говорят, что на чипы можно помещать только личный номер пассажира. А остальные данные загружать уже с устройства онлайн.