Ходить в кино слепым и слабовидящим помогает приложение

[Сара Севедж, жительница города Аделаида]:

«Я постоянно спрашиваю у мужа: «Кто это? Что это? Что происходит?» Его раздражает, что я постоянно его отвлекаю, а меня – что не знаю, о чём идёт речь».

Это первый поход австралийки Сары Севедж в кинотеатр. У неё серьёзное нарушение зрения. Она не видит ничего, что находится прямо перед ней. Из-за этого просмотр телевизора с мужем — не всегда приятное занятие.

Посмотреть фильм в кинотеатре ей помогает новое приложение для смартфона. Используя микрофон телефона, MovieReading может определить, в каком месте пользователь смотрит фильм, и проигрывать описание кадров голосом. А если надеть наушники, то это описание услышит одна Сара.

[Люк Хиггинс, специалист по подбору очков]:

«Эти люди хотят делать то же, что делают люди с нормальным зрением».

Голос за кадром говорит, например, кто — в комнате, что люди делают, что они пьют и что происходит за окном. Сара говорит, что в детективе каждая деталь очень важна.

По данным организации Vision Australia, 357 тысяч австралийцев страдают от слепоты или нарушений зрения. Раньше некоторые фильмы в кинотеатрах тоже можно было смотреть с аудиоописанием. Но их было очень мало. Теперь же можно пользоваться бесплатным приложением.